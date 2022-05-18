Москва, , 21:35 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 13 мая ускорилась до 17,69% в годовом выражении с 17,77% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за период с 7 по 13 мая замедлился до 0,05% с 0,12% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,84%.

В Минэкономразвития отмечают, что сдерживающее влияние на инфляцию на отчётной неделе продолжало оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (рост на 0,15% после 0,18% неделей ранее) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен на 0,01%. При этом ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы, продолжили дешеветь медикаменты. Снижение цен на автомобильный бензин продолжается десятую неделю подряд.

В секторе регулируемых и туристических услуг цены за неделю в среднем не изменились.

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