Нью-Йорк, США, , 21:27 — REGNUM Американская пост-панк-группа Interpol выпустила новую песню Fables в качестве третьего превью своего предстоящего альбома The Other Side of Make-Believe. Об этом 18 мая рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Interpol Скриншот NME

Песня Fables последовала за синглами Something Changed и Toni, выпущенными в прошлом месяце, и, по словам Пола Бэнкса, она «несет в себе одну из самых впечатляющих партий Дэниела [Кесслера, гитариста]».

Бэнкс также добавил: «Легкий вокал с оптимистичной лирикой и задорный барабанный ритм, напоминающий о классическом R& B с кивком в сторону золотого века хип-хопа. Это летний джем и музыкальное произведение, которым мы особенно гордимся».

