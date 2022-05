Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Американская поп-рок-исполнительница Энджел Ольсен выпустила третий сингл из своего предстоящего альбома Big Time под названием Through The Fires. Об этом 18 мая написал портал The Line Of Best Fit.

Певица Энджел Ольсен Скриншот YouTube

Песня Through The Fires была впервые показана в начале этого месяца в трейлере к альбому Big Time. Сингл войдет в альбом Олсен вместе с предыдущими работами Big Time и All The Good Times.

Ольсен рассказала о сингле следующее: «Through The Fires — это центральное заявление этой пластинки. Это песня, которую я написала, чтобы напомнить себе, что эта жизнь временна, что прошлое — это не то, на чем стоит зацикливаться, что важно продолжать двигаться».

