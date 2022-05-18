Бухарест, , 21:15 — REGNUM Министерство европейских инвестиций и проектов (MIPE) Румынии объявило о начале реализации новой программы выдачи специальных ваучеров на продукты питания и товары первой необходимости для малоимущих жителей страны. Об этом 18 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

Отмечается, что указанный ваучер представляет собой именную пластиковую карту, на которую будет ежемесячно начисляться определенная сумма государственной помощи. При этом та же карта может быть использована в качестве дисконтного документа.

Согласно официальной информации, для воплощения проекта в жизнь из государственного бюджета Румынии и специальных фондов ЕС выделено 3,1 млрд леев ($640 млн). Всего нбуда соответствующую помощь смогут рассчитывать до трех миллионов румын.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии приостановлена выдача пособий малоимущим гражданам