Архангельская область, , 21:10 — REGNUM В деревне Нюхча Пинежского района Архангельской области, в ночь на 15 мая, была сломана одна из мемориальных плит памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Об этом ИА REGNUM сообщил глава Пинежского района Александр Чечулин.

Он заявил, что пинежские полицейские немедленно установили виновника, идет расследование, решается вопрос о квалификации его деяния. По словам главы района, виновник неоднократно судим, и недавно освободился из мест заключения. Члены местного отделения партии «Единая Россия» решили восстановить памятник и уже заказали новую мемориальную плиту.

Событие прокомментировал депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов: «Для нашего региона событие необычное, у нас люди трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной. Виновного надо определить и наказать общественными работами, чтобы принес пользу обществу. Местное отделение ЕР решило восстановить памятник, это правильно. Очень важно воспитание людей, проводить культурную работу надо с детского сада, школы — чтобы знали и уважали свою историю».