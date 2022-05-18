Лондон, 18 мая 2022, 21:10 — REGNUM Британская электронная исполнительница Рина Саваяма вернулась с синглом This Hell, который стал первым превью ее предстоящего второго альбома Hold The Girl. Об этом 18 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.
This Hell — это первый сингл Саваямы после ее участия в треке Pabllo Vittar Follow Me в прошлом месяце. «Мне было так весело писать This Hell», — рассказывает Саваяма. «Последние пару лет я слушала много женщин, исполняющих кантри, и мне захотелось написать эйфорическую и задорную песню в стиле кантри-поп. По своей сути кантри-музыка для меня — это комфорт, блестящее повествование и подлинное выражение реальности автора».
Hold The Girl последует за ее дебютным альбомом 2020 года SAWAYAMA.
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