Лондон, 18 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Британская электронная исполнительница Рина Саваяма вернулась с синглом This Hell, который стал первым превью ее предстоящего второго альбома Hold The Girl. Об этом 18 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот YouTube Рина Саваяма на фестивале Coachella

This Hell — это первый сингл Саваямы после ее участия в треке Pabllo Vittar Follow Me в прошлом месяце. «Мне было так весело писать This Hell», — рассказывает Саваяма. «Последние пару лет я слушала много женщин, исполняющих кантри, и мне захотелось написать эйфорическую и задорную песню в стиле кантри-поп. По своей сути кантри-музыка для меня — это комфорт, блестящее повествование и подлинное выражение реальности автора».

Hold The Girl последует за ее дебютным альбомом 2020 года SAWAYAMA.