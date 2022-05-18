Миасс, Челябинская область, 18 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В одной из школ Миасса Челябинской области скончалась 9-летняя девочка. Об этом сообщает областное управление СКР.

kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

Сообщение о произошедшем правоохранители получили 18 мая. По предварительным данным, она умерла во время общешкольного мероприятия, а при жизни имела заболевание.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают точную причину смерти школьницы.