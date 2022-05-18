В челябинской школе скончалась девятилетняя девочка
Миасс, Челябинская область, 18 мая, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В одной из школ Миасса Челябинской области скончалась 9-летняя девочка. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Сообщение о произошедшем правоохранители получили 18 мая. По предварительным данным, она умерла во время общешкольного мероприятия, а при жизни имела заболевание.
По факту трагедии проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают точную причину смерти школьницы.