Москва, , 21:11 — REGNUM Польское руководство использует для антироссийской деятельности своё председательство в ОБСЕ, сообщила 18 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова МИД России

Мария Захарова «По сути в ОБСЕ Польша встала в авангарде стран, продвигающих политику «отмены» России».

По словам российского дипломата, польская сторона лишает общественных деятелей России возможности обсуждать важные для ОБСЕ вопросы. Подрывается тем самым «доверие к форуму как площадке для беспристрастного и плюралистического диалога».

Варшава, подчёркивает Захарова, дошла до грубого нарушения своего мандата председательства. Похоже, что польские власти так не уверены «в своей так называемой правоте, что полностью блокируют иные точки зрения, отличные от установок Запада».

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