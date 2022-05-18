Пекин, 18 мая, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Китайский актёр Донни Йен, известный по серии фильмов «Ип Ман»‎, примет участие в съёмках экранизации романа «Полубоги и полудьяволы» Цзинь Юна. Об этом сообщает портал KinoNews 18 мая.

Кадр из фильма «Ип Ман 2» Донни Йен

Известно, что в предстоящем проекте, получившем название «Шакра», Йен исполнит главную роль. Съёмки планируют начать летом 2022 года, а релиз самой картины, вероятнее всего, состоится в период Китайского Нового 2023 года.

Напомним, что роман «Полубоги и полудьяволы» был впервые представлен в 1963 году. На сегодняшний день книга является одним из самых продаваемых художественных произведений, посвящённых боевым искусствам.