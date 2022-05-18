Ясиноватая, ДНР, 18 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Несколько ракетных обстрелов города Ясиноватая устроили вечером 18 мая украинские вооружённые формирования, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрелы зафиксированы в 17:15, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50, 19:55 и в 20:00 мск со стороны населённого пункта Авдеева.

Стреляли украинские боевики из БМ-21 «Град». При каждом обстреле было выпущено пять ракет.