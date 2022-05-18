Бургас, Болгария, , 20:51 — REGNUM На верфи в городе Бургас (Северо-восток Болгарии) запущены мощности для производства яхт премиум-класса. Об этом 18 мая сообщает софийская газета «Факты». Верфь получила заказ на 13 судов.

Александр Борисов. Моя яхта «Мечта». 1899

Согласно официальной информации, работа новой линии стала возможной благодаря частным инвестициям. Предполагается, что изначально на соответствующем предприятии будут работать 60 человек, а уже в следующем году штат корабелов увеличится до 300.

Ранее представители ряда общественных движений Болгарии подвергли критике указанную инициативу, назвав производство «водных транспортных средств для миллионеров» кощунством на фоне общего обнищания населения страны.

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