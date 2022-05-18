Москва, 18 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Украинский борец Владислав Козылбаев примет участие в первом турнире профессиональной борцовской Лиги Поддубного, который пройдёт с 19 по 20 мая в Москве. Об этом 18 мая сообщил президент Федерации панкратиона России Константин Климов.

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«Владислав Козылбаев, выступающий за Украину, примет участие в турнире», — сказал Климов.

Он добавил, что у Козылбаева украинское гражданство, но живёт он в России. Борец выразил желание участвовать в предстоящих соревнованиях.

Отмечается, что в турнире также будут участвовать борцы из России, Белоруссии, Индии, Армении, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.