18 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:32 — REGNUM Президент США Джо Байден выступил перед жителями Буффало, штат Нью-Йорк, с вызывающей и местами эмоциональной речью, сравнив идеи о превосходстве белой расы с «ядом» и призвав всех американцев отвергнуть расизм.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие в США опасаются, что расистские идеологии набирают в стране всё большую силу, и есть основания предполагать, что именно идея о превосходстве белой расы управляла 18-летним стрелком, который 13 мая совершил массовое убийство в одном из афроамериканских кварталов в Буффало.

«Зло не победит Америку, — указал Байден. — Я обещаю вам, что ненависть не победит. Последнее слово не останется за идеологией о белом превосходстве».

Полиция обнаружила 180-страничный манифест, автором которого, предположительно, является устроивший стрельбу подросток. Манифест излагает теорию заговора о «Великом замещении», разговоры о котором популярны среди белых националистов.

Согласно данной теории, представители левых взглядов и еврейские элиты якобы работают над этнической и культурной заменой белого населения за счет иммигрантов, что в итоге может привести к «белому геноциду». Приверженцы теории считают, что политическая элита намерена держаться у власти за счет обремененных долгами иммигрантов с темным цветом кожи.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

При этом к сторонникам теории относят преимущественно представителей Республиканской партии, которые в первую очередь сталкиваются с последствиями миграционного кризиса, так как многие из них проживают в штатах на границе с Мексикой, откуда приходят нелегалы.

После трагедии в Буффало среди демократов начало еще сильнее укрепляться мнение, что в трагедии косвенно виноваты республиканцы и, соответственно, один из их лидеров — экс-президент США Дональд Трамп.

Демократы яро обвиняют республиканцев за якобы их нежелание следовать американским принципам — то есть поддерживать иммиграцию. При этом, в свою очередь, республиканцы выступают не против иммиграции как таковой, а против нелегальной иммиграции, которая при Демократической партии во главе с Джо Байденом достигла исторических максимов.

«Республиканская «ортодоксия» является антиамериканской. Сами идеи превосходства белой расы и ненависти к иммигрантам являются антиамериканской.

США велики благодаря своему разнообразию и идее, что любой, кто хочет лучшей жизни, может эмигрировать в эту страну и, если он будет усердно работать, сможет добиться успеха. Разве республиканцы полностью отвергают идеи и принципы, на которых держалась эта страна?» — спрашивает penguin 01.

«Джо ошибается. Ненависть преобладает и будет преобладать. Трамп не изобрел ненависть и не вызвал ее, но он придал ей силу и сделал ее мейнстримом. Этот болван на канале Fox в прайм-тайм одобряет ее. Это не пройдет», — считает Growing older but not Up.

«Политики-республиканцы питают ненависть к «мигрантам». Мигрантами являются все, кто не является белым. Они разжигают чувство неадекватности и обиды в своих сторонниках, которые воображают, что мигранты получают что-то бесплатно или отбирают у них работу.

Распространители ненависти разжигают негодование в своих сторонниках или зрителях, которые считают, что у них была бы лучшая жизнь, если бы только другие не получали что-то бесплатно или не стояли впереди них в очереди», — отвечает penguin 01.

«Использование слова «яд» в его речи менее метафорично, чем кажется. Моральная дуга Вселенной подчиняется второму закону термодинамики. Когда в чай наливают немного молока (или полония), он безвозвратно смешивается со всей жидкостью. Яд белого превосходства растворяется в американском чае», — уверен blue_Shift.

«Я рад, что у нас есть заботливый президент, который идет навстречу людям и сочувствует пережившим трагедию», — указывает JENRAIN.

«Байден сам передает послание, полное ненависти к согражданам, которые придерживается мнения, отличного от его собственного», — подчеркивает wikeeks.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Говорить людям, что расизм — это плохо, не значит нести ненависть. Похоже, ваш комплекс жертвы снова берет над вами верх», — спорит The great A-Tuin.

«Называть мнения сограждан «ядом», «ненавистью» и «ложью» — это явно посыл ненависти», — отвечает wikeeks.

«Интересно, что будут делать умеренные демократы. Что бы это ни было, это будет постепенно. Небольшие изменения. Очень маленькие изменения. Очень очень маленькие изменения. Потому что умеренные демократы верят в инкрементализм. Если американцы хотят чего-то добиться, они должны избрать прогрессистов. А американцы ненавидят прогрессистов», — считает swift_goat_pet_for_truth.

«Нет, мейнстримные СМИ и элита из Демократической партии ненавидят прогрессистов», — отвечает Annie Dooley.

«Оглянитесь вокруг. В США преобладают разногласия. Эта страна в полном беспорядке», — указывает gb032 645.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. Трое из них, по данным медиков, были госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший вёл прямую трансляцию своих действий на стриминговой платформе Twitch.

