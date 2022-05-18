Вашингтон, 18 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Американский кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» сумел собрать $700 млн в мировом прокате. Об этом сообщил портал Film.ru 18 мая.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Так, картина заработала $300 млн в американском прокате и более $400 млн на мировом рынке. Ожидается, что сиквел «Доктора Стрэнджа» в ближайшее время станет вторым самым кассовым фильмом пандемического периода, уступив первое место лишь кинокомиксу «Человек-паук: Нет пути домой» с результатом в более чем $1,7 млрд.

Напомним, что мировая премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоялась 2 мая 2022 года. В России релиз фильма был отменён.