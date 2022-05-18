Арад, Румыния, 18 мая 2022, 20:45 — REGNUM По меньшей мере четыре человека получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на магистрали государственного значения в районе населенного пункта Шагу в уезде Арад на Западе Румынии. Об этом 18 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.
По предварительным данным, инцидент произошел днем, когда в условиях плохой видимости микроавтобус на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.
Для эвакуации пострадавших в ближайшую больницу был задействован вертолет скорой помощи. Движение по шоссе было перекрыто на несколько часов. На месте столкновения работает специальная бригада дорожной полиции. Причины аварии выясняются.
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