Минск, 18 мая, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Минске задержали руководителей газеты «Белорусы и рынок», сообщило Euroradio.

Victor Задержание

18 мая утром КГБ задержал директора газеты «Белорусы и рынок» Константина Золотых. Также были задержаны бухгалтер издания Юлия Кахно и главный редактор газеты Андрей Александрович.

Жена директора издания сообщила, что Золотых инкриминируют ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии («Разжигание национальной вражды»), у него конфисковали компьютерную технику и средства связи.

К вечеру Кахно и Александрович вышли на свободу после допроса. С них взята подписка о неразглашении. Александрович проходит свидетелем по уголовному делу против Золотых.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что правоохранительные органы задержали издателя Андрея Янушкевича и изъяли у него 200 книг. По 15 изданиям будет проведена экспертиза. Также был задержан кассир книжного магазина, принадлежащего издательству Янушкевича.