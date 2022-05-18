Москва, , 20:39 — REGNUM Использование национальных валют в торговле обсудили в ходе телефонных переговоров российский и казахстанский премьер-министры Михаил Мишустин и Алихан Смаилов, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.

Михаил Мишустин во время посещения производственного корпуса фармацевтической компании BIOCAD Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главы правительств обсудили приоритетные задачи развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на важность увеличения использования национальных валют во взаимной торговле», — сообщили в правительстве России.

Также участники переговоров обсудили вопросы выполнения российско-казахстанских проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и в области цифровизации.

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