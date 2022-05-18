Москва, , 20:33 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает игровую карьеру. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба клуба.

Марио Фернандес Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фернандес заявил, что в последнее время чувствует «колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение», поэтому настало время побыть с семьёй.

«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен», — сказал Фернандес.

Он добавил, что может вернуться в ЦСКА через определённое время, если почувствует в себе силы помочь клубу.

«Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу», — рассказал Фернандес.

Напомним, Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». Всего он сыграл на клуб 328 матчей, забил 10 голов, завоевал в составе команды три чемпионства, выиграл Кубок России и три раза — Суперкубок России. С 2017 по 2021 год он выступал за сборную России, в которой провёл 33 матча и забил пять голов.

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