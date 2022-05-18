Москва, , 20:22 — REGNUM В среду, 18 мая, Москве на площадке Гостиного двора открылся фестиваль, подводящий итоги очередного года работы Российского движения школьников.

Школьники ИА REGNUM

В нем принимают участие 1300 человек из 85 регионов страны. Площадка фестиваля показала школу будущего, какой ее видят дети: с яркими коворкинг-зонами, киберпространством, медиастудией, школьным театром, кабинетом физико-технических компетенций, шоу-румом и даже школьным буфетом.

Каждый из проектов Российского движения школьников получил на фестивале свою площадку, а гости могли найти себе занятие по возрасту и интересам — принять участие в творческих мастер-классах, встретиться с любимыми артистами, посетить спектакль или показ модной коллекции, поиграть в хоккей с мячом, сразиться в киберсхватке, провести шахматную партию с роботом. Среди участников фестиваля было и около сотни детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик.

В первый день фестиваля прошли финалы всероссийских проектов РДШ «Лучшая команда РДШ», «Шеф в школе», «Творческая мастерская», слет лидеров Штабов Актива военно-патриотического направления, товарищеские матчи российских киберспортсменов с командами из Белоруссии и Казахстана.

«Я вижу, что мы сделали грандиозное мероприятие для детей со всей страны. Для меня главная оценка — горящие глаза каждого ребенка, который старается обойти как можно больше площадок и успеть все», — поделилась впечатлениями исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина .

Посетители Большого школьного пикника также могли познакомиться с проектами партнеров РДШ. На площадке представлены павильоны компании VK, движения «ЮНАРМИЯ», конкурса «Большая перемена», Всероссийского детского центра «Океан», Университета «Синергия», Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, стенды вузов на площадке «РДШ-Науки» и других организаций.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков отметил большое разнообразие представленных возможностей: «Меня радует, что мы видим все больше и больше детских организаций, направлений, сообществ, каждое из которых дает какую-то уникальную возможность школьникам проявить себя. Здесь дети могут охватить весь спектр возможностей, который страна им дает сегодня. У нас в стране 18 млн школьников — нужно создать возможность развития для каждого из них. В любом ребенке есть талант, нужно только помочь ему его найти, раскрыть и создать подходящие условия».

Одним из важных событий первого дня стало заседание детской части V Съезда РДШ с голосованием по вопросам, касающимся символики движения. Также были оглашены результаты голосования на предыдущем дне съезда. Его участники избрали новые органы управления РДШ на ближайшие три года: председателя, сопредседателей и Координационный совет. Председателем вновь стал летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, сопредседателями избраны заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов и председатель Московского регионального отделения РДШ Надежда Куранина.

В четверг, 19 мая, на фестивале впервые будет вручаться премия «Новая философия воспитания». Награды получат лучшие советники директоров школ по воспитанию, отобранные детским экспертным советом РДШ.