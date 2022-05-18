София, 18 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении десяти миллионов левов ($5,4 млн) на закупку новых автобусов для сотен школ по всей стране. Об этом 18 мая сообщает БНР.

Zskaluga.ru Школьные автобусы

Как отмечено в заявлении болгарского кабинета министров, абсолютное большинство транспортных средств в автопарках средних учебных заведений «морально и технически устарело», а в некоторых регионах детям приходится самостоятельно ежедневно преодолевать десятки километров для того, чтобы добраться до школ.

Болгарский премьер-министр Кирил Петков по этому поводу заявил следующее: «Необходимо изменить ситуацию к лучшему». Предполагается, что в течение ближайших месяцев муниципалитеты приобретут 648 соответствующих машин.