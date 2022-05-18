Москва, , 20:14 — REGNUM Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали свое выступление в рамках просветительского марафона «Новые горизонты».

Просветительский марафон ИА REGNUM

«Понимают ли люди значение слова «пранк»? Ведь это не детский импровизационный прикол над друзьями, а действительно инновационный метод получения информации. Пранк-журналистику можно сравнить с магией, которая позволяет раскрыть истинные помыслы человека на другом конце провода. Не канцеляризмы и выверенные слова, которые готовятся специально для камеры и читаются с бумажки, а другая, абсолютно прозрачная позиция», — написали пранкеры в своем ТГ-канале.

Какие горизонты нам открывает пранк-журналистика? Именно об этом мы расскажем на просветительском марафоне »Новые горизонты» 19 мая в 14:45.