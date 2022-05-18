Москва, , 20:14 — REGNUM Криптовалюты со временем неизбежно будут легализованы в России. Об этом 18 мая заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Криптовалюта

«Вопрос, когда и как это произойдёт, а также, как будет регулироваться. Но это должно быть легально, корректно, в соответствии с правилами, которые будут установлены», — сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, правительство и Центральный банк России сейчас активно прорабатывают эти вопросы.

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