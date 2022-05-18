Мелитополь, Украина, 18 мая 2022, 20:12 — REGNUM Как на Россию, так и на Украину может Запорожская АЭС поставлять энергию, сообщил 18 мая журналистам российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам российского чиновника, все рабочие места на атомной станции сохранены, она нормально будет работать.
По словам российского вице-премьера, нет никаких проблем со сбытом продукции, ведь АЭС позволяет вырабатывать в большом объёме дешёвую электроэнергию.
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