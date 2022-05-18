Донецк, 18 мая, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Мариупольский порт имеет важное значение для восстановления города, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Техника на территории порта Мариуполя

По его словам, первая отгрузка в порту Мариуполя может быть проведена уже в мае текущего года.

«Мы делаем определённую ставку на Мариупольский порт в плане того что первая отгрузка запланирована в мае. Его планируется использовать как хаб строительных материалов, потому что их понадобится очень много. Логистика, построенная через порт, крайне важна. В порту проходит разминирование, расчистка, набор персонала», — рассказал глава ДНР.

Это особенно важно, отметил он, в условиях масштабных разрушений в Мариуполе.

«Более 60% домов подлежит сносу и постройке на их месте других. С коммуникациями ситуация оказалась не такой печальной. Тут ситуация вполне управляема, хотя, конечно, работы очень много», — рассказал Пушилин.