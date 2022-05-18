Пятигорск, Ставропольский край, , 20:05 — REGNUM В Ставропольском крае пойдет под суд бывший заведующий кафедрой патологии Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского государственного медицинского университета. Его обвиняют во взятках и в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как следует из материалов дела, преподаватель попался на поборах с учащихся. В январе и феврале 2022 года он получал за успешную сдачу экзамена по восемь-девять тысяч рублей с каждого студента в трех группах, при этом знаний предмета не требовал. Общая сумма взятки составила 188 тыс. рублей.

Когда об этом узнали в правоохранительных органах, злоумышленника попытались задержать, однако он пытался скрыться на автомобиле и оказал неповиновение, наехав на сотрудников регионального управления ФСБ.