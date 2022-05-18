Москва, 18 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Россия не ставит перед собой задачу потреблять исключительно продукцию собственного производства. Об этом 18 мая заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

По мнению министра, Россия скорее заинтересована в том, чтобы стать частью глобальных цепочек поставок.

«У нас нет задачи импортозаместить всё. Мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках, в мировых кооперационных связях», — сказал Мантуров.