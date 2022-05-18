Санкт-Петербург, , 20:15 — REGNUM Старшину второй статьи Алексея Федорова, погибшего в ходе боя за остров Змеиный в Чёрном море, похоронили 18 мая на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Погибший при исполнении воинского долга петербуржец награжден орденом Мужества.

Траурный венок Mil.ru

Как сообщает издание «Фонтанка», родственникам павшего воина стали известны некоторые обстоятельства трагедии: 24-летний Алексей Федоров 7 мая находился на патрульном катере у острова Змеиный, выполняя функции медика, когда началась атака украинских военных. В катер попала украинская ракета, Федоров получил смертельное ранение, до последнего помогая другим раненым.

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В Петербурге молодой человек окончил пожарно-спасательный колледж, работал спасателем, проходил дополнительные медицинские курсы. В 2021 году заключил контракт и уехал вместе с женой к месту службы в Севастополь, где ранее проходил срочную службу.

Напомним, правительство Санкт-Петербурга сообщало о гибели 12 жителей Северной столицы в ходе военной спецоперации на Украине.

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