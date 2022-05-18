Донецк, 18 мая 2022, 19:58 — REGNUM Контрнаступление Украины произойдёт в том же стиле, как сейчас развивается ситуация вокруг «Азовстали», сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
По его оценкам, укронацисты не располагают нужными для этого силами.
«Моё глубокое убеждение — это заявление в том же стиле, в каком всё происходит вокруг «Азовстали». Точно ли это так, как описывают Зеленский и западные СМИ? Нет.
На контрнаступление сил у противника мы не видим. Разведка не передала ни одного материала о возможностях со стороны противника на контрнаступление», — сказал Пушилин.
Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин рассказал, когда пройдет референдум о воссоединении ДНР с Россией