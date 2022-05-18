Донецк, , 19:58 — REGNUM Контрнаступление Украины произойдёт в том же стиле, как сейчас развивается ситуация вокруг «Азовстали», сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его оценкам, укронацисты не располагают нужными для этого силами.

«Моё глубокое убеждение — это заявление в том же стиле, в каком всё происходит вокруг «Азовстали». Точно ли это так, как описывают Зеленский и западные СМИ? Нет.

На контрнаступление сил у противника мы не видим. Разведка не передала ни одного материала о возможностях со стороны противника на контрнаступление», — сказал Пушилин.

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