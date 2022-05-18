Донецк, 18 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Контрнаступление Украины произойдёт в том же стиле, как сейчас развивается ситуация вокруг «Азовстали», сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его оценкам, укронацисты не располагают нужными для этого силами.

«Моё глубокое убеждение — это заявление в том же стиле, в каком всё происходит вокруг «Азовстали». Точно ли это так, как описывают Зеленский и западные СМИ? Нет.

На контрнаступление сил у противника мы не видим. Разведка не передала ни одного материала о возможностях со стороны противника на контрнаступление», — сказал Пушилин.