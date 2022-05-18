Калининград, 18 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Обеспечение безопасности Калининградской области как в военной, так и в экономической плоскости с введением беспрецедентных санкций коллективного Запада потребует от России изменения традиционного подхода к управлению этим важным регионом, считает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он сегодня, 18 мая, заявил ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Пора, наконец, отложить в сторону чисто экономическую выгоду и задаться вопросом стратегической выживаемости и развития нашей исконной территории, на которой проживает более 1 млн наших сограждан. Нужно принять объективный факт: Калининград находится в плотном кольце вражеских государств. И это уже не просто фигура речи», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что власти Польши и Литвы в открытую заявляют о своей антироссийской позиции, возводя русофобию чуть ли не в ранг государственной политики: «Буквально на днях Литва, Латвия, Эстония и Польша обратились к руководству НАТО с просьбой о размещении на их территории дополнительных военных сил Альянса».

Фёдоров уверен, Запад не преминет воспользоваться ситуацией и попытается отнять Калининград. «Для этого уже сейчас подготавливаются необходимые условия. Калининградская область, несмотря на политический контекст, сильно интегрирована в экономику соседних стран. Не исключаю, что в обозримом будущем западные лидеры попытаются поставить под вопрос легитимность российского суверенитета на этой земле. В том, что у Вашингтона хватит и политической воли, и ресурсов для претворения в жизнь самых невероятных сценариев аннексии Калининграда, я нисколько не сомневаюсь. Это реальная угроза, которую нельзя отрицать», — уточнил эксперт.

По его мнению, обеспечение безопасности Калининградской области — это далеко не простой вопрос, и решать его нужно в комплексе: и политическими, и экономическими, и военными методами.