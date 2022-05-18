Бухарест, 18 мая 2022, 19:51 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление о выделении пассажирским автоперевозчикам материальной помощи на общую сумму в 300 млн леев ($63,6 млн). Об этом 18 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, указанные средства призваны компенсировать резкий рост цен на топливо. Соответствующая программа будет финансироваться из госбюджета по каналам румынского министерства транспорта.
По предварительным данным, в течение ближайших нескольких месяцев подобной помощью смогут воспользоваться около трёх тысяч компаний. Комментируя эту информацию, официальный представитель правительства Румынии Дан Чербунару сказал:
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