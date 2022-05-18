Бухарест, 18 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление о выделении пассажирским автоперевозчикам материальной помощи на общую сумму в 300 млн леев ($63,6 млн). Об этом 18 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Carlos Sardá Транзит автотранспорта

Согласно официальной информации, указанные средства призваны компенсировать резкий рост цен на топливо. Соответствующая программа будет финансироваться из госбюджета по каналам румынского министерства транспорта.

По предварительным данным, в течение ближайших нескольких месяцев подобной помощью смогут воспользоваться около трёх тысяч компаний. Комментируя эту информацию, официальный представитель правительства Румынии Дан Чербунару сказал:

«В дальнейшем кабинет министров разработает дополнительные пути поддержки перевозчиков, и эти средства смогут получать транспортные фирмы, занимающиеся грузовыми доставками».