Донецк, 18 мая, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Воссоединение Донецкой Народной Республики с Россией фактически решенный вопрос, но оно произойдет несколько позже, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

По его словам, на сегодняшний день перед республикой стоит другая задача — восстановить контроль над конституционной территорией.

«Начальная задача для ДНР — выйти на свои конституционные границы. О дальнейшем решение будет принято, и какое решение — мы тоже прекрасно понимаем. Жители Донбасса сделали свой выбор ещё в далёком 2014 году - этот выбор в сторону России, ничего не поменяется», - отметил Пушилин.