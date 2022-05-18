Ессентуки, Ставропольский край, 18 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве спорткомплекса в городе Ессентуки. Его фигурантом стал чиновник из городской администрации, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Занимая должность ведущего специалиста по техническому надзору муниципального бюджетного учреждения отдела капитального строительства города-курорта Ессентуки, он подписал акты о выполнении работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.

Контракт был подписан администрацией с одной из строительных компаний в 2019 году. Подозреваемый знал, что сумма затрат на строительные материалы завышена и не соответствует проектной документации, однако подписал акты о выполненных работах. В итоге сумма ущерба бюджету составила 9,7 млн рублей.