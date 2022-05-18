Москва, , 19:44 — REGNUM Пабло Итурралде, декан транспортного факультета Московского политехнического университета, заявил, что локализация (доля местных деталей и трудовых затрат в производстве) в автоиндустрии должна составить 50% к 2025 году.

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По его словам, сегодня перед страной стоят две ключевые задачи.

«Во-первых, необходимо достичь реального для страны уровня производства отечественных автомобилей, во вторых, стоит сосредоточится на поиске партнеров в новых для страны бизнес-сферах», — говорит Пабло Итурралде.

При заключении контрактов российских производителей с Минпромторгом, одним из главных условий стало увеличение производства отечественных запчастей. Сегодня перед страной стоит сложная задача — снизить зависимость от продукции и оборудования из недружественных стран.

По мнению Пабло Итурралде, для студенческих проектов, например, создания прототипов электромотоциклов локализация в 70-80% не станет проблемой.

Так, в феврале 2022 года Московский Политех презентовал новый электромотоцикл MIG R2, который прошел испытания на льду в экстремальных условиях Сибири. Разработчики утверждают, что более 80% деталей для прототипа произведены в стенах вуза. Из нововведений — композитный обвес из углеволокна, этот материал делает байк легким и прочным.

Однако, говорит эксперт, в коммерческом секторе ситуация складывается иначе, и чтобы достичь заявленного уровня локализации потребуется больше времени.

«Коммерческий серийный продукт — это сложный процесс. Чтобы увеличить количество местных поставщиков, надо решить вопросы с сертификацией, тестами и материалами. На это потребуется много времени. Поэтому достижимая цель на ближайшие три года — 50% локализации. Да, потребуется напряженная работа, но выполнимая», — считает Пабло Итурралде.

Ранее Пабло Итурралде призвал инвесторов рассматривать автоспорт как площадку для новых разработок. Спикер заявил, что в России эта сфера не воспринимается как платформа для новых научных достижений, хотя мировая практика показывает обратное: многие автотранспортные технологии берут свое начало в спорте.