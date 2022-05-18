Москва, 18 мая 2022, 19:44 — REGNUM Пабло Итурралде, декан транспортного факультета Московского политехнического университета, заявил, что локализация (доля местных деталей и трудовых затрат в производстве) в автоиндустрии должна составить 50% к 2025 году.
По его словам, сегодня перед страной стоят две ключевые задачи.
При заключении контрактов российских производителей с Минпромторгом, одним из главных условий стало увеличение производства отечественных запчастей. Сегодня перед страной стоит сложная задача — снизить зависимость от продукции и оборудования из недружественных стран.
По мнению Пабло Итурралде, для студенческих проектов, например, создания прототипов электромотоциклов локализация в 70-80% не станет проблемой.
Так, в феврале 2022 года Московский Политех презентовал новый электромотоцикл MIG R2, который прошел испытания на льду в экстремальных условиях Сибири. Разработчики утверждают, что более 80% деталей для прототипа произведены в стенах вуза. Из нововведений — композитный обвес из углеволокна, этот материал делает байк легким и прочным.
Однако, говорит эксперт, в коммерческом секторе ситуация складывается иначе, и чтобы достичь заявленного уровня локализации потребуется больше времени.
Ранее Пабло Итурралде призвал инвесторов рассматривать автоспорт как площадку для новых разработок. Спикер заявил, что в России эта сфера не воспринимается как платформа для новых научных достижений, хотя мировая практика показывает обратное: многие автотранспортные технологии берут свое начало в спорте.