Москва, , 19:41 — REGNUM Европейский союз ставит перед собой задачу превратить Россию в свою колонию, из которой он будет за бесценок выкачивать ресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил экономист Василий Колташов.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, такую колониальную политику ЕС проводит в отношении всего постсоветского пространства. Но больше всего Евросоюз жаждет получить полный контроль над Россией.

«Они хотели взять наши ресурсы, уничтожить российские управленческие ресурсы и грабить нашу страну без оглядки и без посредников. Но они не сумели этого достичь», — сказал Колташов.

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