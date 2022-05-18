Москва, 18 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Европейский союз ставит перед собой задачу превратить Россию в свою колонию, из которой он будет за бесценок выкачивать ресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По его словам, такую колониальную политику ЕС проводит в отношении всего постсоветского пространства. Но больше всего Евросоюз жаждет получить полный контроль над Россией.

«Они хотели взять наши ресурсы, уничтожить российские управленческие ресурсы и грабить нашу страну без оглядки и без посредников. Но они не сумели этого достичь», — сказал Колташов.