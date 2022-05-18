Донецк, , 19:40 — REGNUM На территории завода «Азовсталь» могут быть реализованы другие проекты, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

По его словам, сейчас рассматриваются несколько проектов.

«На месте завода «Азовсталь» планируются несколько иные проекты. А что это будет — пока могу озвучить лишь перечень предложений: технопарки, жилой район или парковая зона — на следующих этапах предстоит принять решение», - сказал Пушилин.

Читайте ранее в этом сюжете: Восстановление Мариуполя может сделать его другим городом — Пушилин