Донецк, 18 мая 2022, 19:40 — REGNUM На территории завода «Азовсталь» могут быть реализованы другие проекты, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, сейчас рассматриваются несколько проектов.
«На месте завода «Азовсталь» планируются несколько иные проекты. А что это будет — пока могу озвучить лишь перечень предложений: технопарки, жилой район или парковая зона — на следующих этапах предстоит принять решение», - сказал Пушилин.
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