Гусев, Калининградская область, , 19:39 — REGNUM Федеральный конкурс предпринимательских инициатив в сфере микро-, малого и среднего бизнеса «Энергия идей» нацелен на развитие реального бизнеса и во многом уникален для российской практики. Призовой фонд конкурса установлен в размере 75 млн рублей, которые будут разделены на 10 проектов. Приоритет будет отдан проектам, направленным на импортозамещение. Инициатором конкурса стал инвестиционно-промышленный холдинг GS Group. Заявки принимаются до 18 августа, победители будут объявлены в начале декабря.

Участникам конкурса необходимо представить проекты в сферах микро-, малого или среднего бизнеса, которые могут быть реализованы в Калининградской области. Основной площадкой для проведения конкурса станет город Гусев, в котором с 2008 года GS Group развивает инновационный кластер «Технополис GS», один из крупнейших резидентов особой экономической зоны Калининградской области. В конкурсе представлено 4 номинации: «Уверенный старт», «Перспектива», «Бизнес-прорыв» и «Время возможностей», где по первым трем будут рассмотрены проекты по развитию социально-бытовой инфраструктуры и сферы услуг, востребованных у жителей и гостей Гусева, а также по созданию в городе Гусеве, в том числе на базе инновационного кластера «Технополис GS», конкурентоспособных производств. Четвертая номинация охватывает всю Калининградскую область — в ней могут быть заявлены проекты, локализованные в любом населенном пункте региона.

В номинации «Уверенный старт» организатор выделяет ряд приоритетных направлений: хозяйственно-бытовые услуги, услуги в сфере образования для разных возрастных групп, агротуризма, культурного и спортивного досуга и развлечений как в семейном формате, так и отдельно для взрослых и детей, красоты и фитнеса, общественного питания, туризма и рекреации. В номинациях «Перспектива», «Бизнес-прорыв» и «Время возможностей» к этому списку добавляются промышленное производство, инновации, сельское хозяйство. Ключевые критерии оценки проектов — инвестиционная привлекательность, социально-экономическая значимость, актуальность для развития городской среды. Одним из преимуществ является новизна проекта или бизнес-модели на конкретном рынке или в целом для региона. В фокусе внимания — проекты, отвечающие стратегии импортозамещения.

Конкурс проходит под патронажем губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Калининградская область считается территорией малого и среднего бизнеса, в котором занята примерно треть населения региона. По этому показателю мы в числе лидеров в России. Мы активно развиваем систему государственной поддержки предпринимателей, используем все инструменты национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», — отметил в ходе пресс-конференции Антон Алиханов. — Мы всегда открыты интересным бизнес-инициативам, тем более, когда их организатором выступает холдинг GS Group — знаковый бренд для экономики Калининградской области».

«Вызовы, которые сегодня актуализировались перед страной в сфере экономики, требуют от социально ответственного бизнеса активных действий, — считает президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко . — Координация усилий сейчас особенно важна, и мы предлагаем начинающим предпринимателям с помощью ресурсов конкурса получить опыт запуска собственного бизнеса, который в дальнейшем может быть масштабирован и в других регионах. В свое время холдинг GS Group сделал ставку на развитие производств в городе Гусеве в Калининградской области. Мы убедились, что возможности малого города не уступают многообразию мегаполиса. Предпринимательские инициативы по всей стране должны иметь возможность быть услышанными и получить дополнительный шанс для реализации».

Конкурс «Энергия идей» пройдет в три этапа. На старте участникам необходимо отправить организаторам заявку с описанием концепции своего будущего бизнес-проекта. На проработку идеи дается три месяца — заявки принимаются до 18 августа, с условиями можно ознакомиться на сайте конкурса www. gs-energy.ru. На втором этапе, который продлится до 12 октября, от конкурсантов, чьи заявки пройдут отбор, будут ждать подробный бизнес-план на основе поданной идеи и короткую видеопрезентацию. Авторам лучших проектов предстоит финальная защита — она пройдет в онлайн-формате с 7 по 25 ноября.

Победители станут известны в начале декабря. В номинации «Уверенный старт» могут быть выбраны до пяти проектов микропредприятий, объем финансирования каждого — 3 млн рублей. В номинации «Перспектива» отметят до трех проектов в сфере малого бизнеса — поддержка каждого составит 10 млн рублей. В номинации «Бизнес-прорыв» будут соревноваться проекты в сфере среднего бизнеса, один из них может получить финансирование в размере 30 млн рублей. В номинации «Время возможностей» будет также один победитель, но с индивидуальным объемом финансирования — в зависимости от потенциала конкретного проекта. Помимо инвестиций, GS Group предложит авторам отобранных проектов экспертную и организационную поддержку на всех этапах реализации.

Конкурс задуман как импульс предпринимательской инициативы в реальном секторе экономики, вовлечение сектора МСП в развитие высокотехнологичных производств и создание востребованных в стране товаров и услуг. Заявить о себе и своих проектах могут жители из всех регионов России. Авторы победивших проектов не только получат финансирование на реализацию своих идей, но и другие ресурсы холдинга, чтобы в дальнейшем масштабировать свой опыт в других регионах страны.

Дополнительная информация

Гусев находится в восточной части Калининградской области, это современный малый город с богатым историческим наследием. Ежегодно сюда приезжают около 40 тысяч туристов. В 2019–2021 годах в рейтинге качества городской среды Министерства строительства Российской Федерации Гусев занял первое место среди городов Калининградской области, обойдя не только курортные города региона, но и областной центр. Одновременно с 2019 года Гусев регулярно входит в десятку лучших по этому показателю среди всех городов России с численностью населения от 25 до 50 тысяч человек. В 2021 году индекс качества городской среды Гусева повысился на 10 баллов по сравнению с предыдущим годом и достиг 234 баллов из возможных 360. Он рассчитывается на основе таких показателей, как безопасность, комфортность, экология, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления.