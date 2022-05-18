Гусев, Калининградская область, 18 мая 2022, 19:39 — REGNUM Федеральный конкурс предпринимательских инициатив в сфере микро-, малого и среднего бизнеса «Энергия идей» нацелен на развитие реального бизнеса и во многом уникален для российской практики. Призовой фонд конкурса установлен в размере 75 млн рублей, которые будут разделены на 10 проектов. Приоритет будет отдан проектам, направленным на импортозамещение. Инициатором конкурса стал инвестиционно-промышленный холдинг GS Group. Заявки принимаются до 18 августа, победители будут объявлены в начале декабря.
Участникам конкурса необходимо представить проекты в сферах микро-, малого или среднего бизнеса, которые могут быть реализованы в Калининградской области. Основной площадкой для проведения конкурса станет город Гусев, в котором с 2008 года GS Group развивает инновационный кластер «Технополис GS», один из крупнейших резидентов особой экономической зоны Калининградской области. В конкурсе представлено 4 номинации: «Уверенный старт», «Перспектива», «Бизнес-прорыв» и «Время возможностей», где по первым трем будут рассмотрены проекты по развитию социально-бытовой инфраструктуры и сферы услуг, востребованных у жителей и гостей Гусева, а также по созданию в городе Гусеве, в том числе на базе инновационного кластера «Технополис GS», конкурентоспособных производств. Четвертая номинация охватывает всю Калининградскую область — в ней могут быть заявлены проекты, локализованные в любом населенном пункте региона.
В номинации «Уверенный старт» организатор выделяет ряд приоритетных направлений: хозяйственно-бытовые услуги, услуги в сфере образования для разных возрастных групп, агротуризма, культурного и спортивного досуга и развлечений как в семейном формате, так и отдельно для взрослых и детей, красоты и фитнеса, общественного питания, туризма и рекреации. В номинациях «Перспектива», «Бизнес-прорыв» и «Время возможностей» к этому списку добавляются промышленное производство, инновации, сельское хозяйство. Ключевые критерии оценки проектов — инвестиционная привлекательность, социально-экономическая значимость, актуальность для развития городской среды. Одним из преимуществ является новизна проекта или бизнес-модели на конкретном рынке или в целом для региона. В фокусе внимания — проекты, отвечающие стратегии импортозамещения.
Конкурс проходит под патронажем губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Конкурс «Энергия идей» пройдет в три этапа. На старте участникам необходимо отправить организаторам заявку с описанием концепции своего будущего бизнес-проекта. На проработку идеи дается три месяца — заявки принимаются до 18 августа, с условиями можно ознакомиться на сайте конкурса www. gs-energy.ru. На втором этапе, который продлится до 12 октября, от конкурсантов, чьи заявки пройдут отбор, будут ждать подробный бизнес-план на основе поданной идеи и короткую видеопрезентацию. Авторам лучших проектов предстоит финальная защита — она пройдет в онлайн-формате с 7 по 25 ноября.
Победители станут известны в начале декабря. В номинации «Уверенный старт» могут быть выбраны до пяти проектов микропредприятий, объем финансирования каждого — 3 млн рублей. В номинации «Перспектива» отметят до трех проектов в сфере малого бизнеса — поддержка каждого составит 10 млн рублей. В номинации «Бизнес-прорыв» будут соревноваться проекты в сфере среднего бизнеса, один из них может получить финансирование в размере 30 млн рублей. В номинации «Время возможностей» будет также один победитель, но с индивидуальным объемом финансирования — в зависимости от потенциала конкретного проекта. Помимо инвестиций, GS Group предложит авторам отобранных проектов экспертную и организационную поддержку на всех этапах реализации.
Конкурс задуман как импульс предпринимательской инициативы в реальном секторе экономики, вовлечение сектора МСП в развитие высокотехнологичных производств и создание востребованных в стране товаров и услуг. Заявить о себе и своих проектах могут жители из всех регионов России. Авторы победивших проектов не только получат финансирование на реализацию своих идей, но и другие ресурсы холдинга, чтобы в дальнейшем масштабировать свой опыт в других регионах страны.
Дополнительная информация
Гусев находится в восточной части Калининградской области, это современный малый город с богатым историческим наследием. Ежегодно сюда приезжают около 40 тысяч туристов. В 2019–2021 годах в рейтинге качества городской среды Министерства строительства Российской Федерации Гусев занял первое место среди городов Калининградской области, обойдя не только курортные города региона, но и областной центр. Одновременно с 2019 года Гусев регулярно входит в десятку лучших по этому показателю среди всех городов России с численностью населения от 25 до 50 тысяч человек. В 2021 году индекс качества городской среды Гусева повысился на 10 баллов по сравнению с предыдущим годом и достиг 234 баллов из возможных 360. Он рассчитывается на основе таких показателей, как безопасность, комфортность, экология, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления.
Справка
GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области, где реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до упаковки готовой продукции) и предлагается широкий спектр направлений контрактного производства.
Диверсификация бизнеса на основе высоких технологий — один из базовых принципов развития холдинга GS Group. Помимо направлений в рамках ключевых компетенций, GS Group занимается утилизацией электроники, разработкой новых перспективных проектов в области светодиодов, решений в сфере умного дома и умного города и др. Холдинг GS Group является технологическим партнером Триколора — российского мультиплатформенного оператора, который входит в пятерку крупнейших мировых операторов платного телевидения.
«Технополис GS» — первый в России частный инновационный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг GS Group. Интегрированные предприятия кластера позволяют обеспечивать полный комплекс услуг по разработке и производству электроники любой сложности — от корпусирования интегральных микросхем до упаковки готовой продукции. Это уникальные возможности для российского рынка контрактного производства. Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год. Налаженные логистические потоки и наработанные производственные компетенции делают «Технополис GS» оптимальным местом для локализации на территории РФ производства электронных устройств любой степени сложности.
Здесь расположено самое масштабное в России и Восточной Европе производство цифровых телевизионных приставок, где выпускаются ТВ-приставки под брендом General Satellite, конструкторские решения, программное обеспечение и эксплуатационные характеристики которых отвечают самым высоким международным стандартам.
В кластере действуют R& D- и образовательный центры, формируются современная жилая зона, умная инфраструктура и уникальная креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная образовательная программа.
«Технополис GS» — успешный пример того, как городская среда малого города трансформируется под влиянием преобразований, проводимых российской частной корпорацией. В реализации проекта использованы лучшие практики развития территорий, разработанные совместно с ведущими центрами урбанистики. Опыт синергии «Технополиса GS» и города Гусева был признан экспертами Совета по малым территориям России модельным кейсом трансформации малых городов в центры роста отечественной инновационной экономики.