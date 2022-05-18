Мелитополь, 18 мая, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Нужно помочь восстановлению Запорожской области, города Мелитополя, вернуть людей к нормальной жизни, сообщил 18 мая журналистам российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Транспортная неделя 2021. Москва

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье».

Он отметил, что Запорожью нужно оказать максимальную помощь в интеграции. Необходимо восстановить жизнедеятельность Мелитополя, его экономику, «чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать».

Напомним, в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Мелитополь был взят российскими военными под контроль 26 февраля, окончательно освобождён 1 марта.