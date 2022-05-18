Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Министерство юстиции США предъявило одному американцу и четырем гражданам Китая обвинения в шпионаже, сообщает 18 мая Reuters.

Юстиция Hermann

Согласно заявлению ведомства, пять человек подозреваются в шпионаже за диссидентами, борцами за права человека и «продемократическими активистами».

Имена попавших под подозрение не разглашаются. Дополнительные детали на данный момент также не раскрываются.

Ранее министерство юстиции США заявило, что китайские шпионы пытались запугать проживающих в Соединённых Штатах соотечественников, включая кандидата в члены Конгресса.

Напомним, в феврале министерство юстиции США закрыло программу по борьбе с китайским шпионажем и кражей интеллектуальной собственности в американских университетах. После этого министерство переключилось на борьбу с угрозами от враждебных Соединённым Штатам государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон обвиняет китайских шпионов в слежке за соотечественниками в США