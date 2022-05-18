Москва, , 19:35 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 6 по 13 мая снизилась на одну копейку и составила 50,71 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На АЗС Nikatv.ru

Цена на дизельное топливо за этот период, напротив, выросла на одну копейку и составила 54,50 рубля за литр.

По состоянию на 13 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,32 рубля, марки Аи-95 — 51,39 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,20 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 14 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подешевел в Туве — на 2,4%.

Рост цен зафиксирован в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,2%, Марий Эл, Чувашии и Ростовской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.