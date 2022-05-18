Ростов-на-Дону, , 19:35 — REGNUM Ростовские следователи объявили в розыск предполагаемого убийцу многодетной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 18 мая.

Уголовное дело 63.мвд.рф

По данным следствия, женщина вышла с работы 14 мая, но домой не вернулась. Ростовчанка не намеревалась покидать место жительства на длительное время, выяснили следователи. По факту исчезновения матери четверых детей было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 мая в гараже гаражного кооператива, расположенного в Ростове-на-Дону. В совершении её убийства подозревается 28-летний ростовчанин. Предполагаемого убийцу ищут.

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