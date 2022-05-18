Махачкала, , 19:32 — REGNUM Несмотря на проведение 18 мая в Махачкале контртеррористической операции, в результате которой ликвидированы два члена незаконной террористической организации, в республике нет опасности для жителей региона и туристов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Сергей Меликов Kremlin.ru

По его словам «ядро активного бандподполья на Северном Кавказе» ликвидировано в течение последних десятилетий.

«Сегодня безопасности жителей республики и наших гостей ничто не угрожает. Своевременные и слаженные действия правоохранителей сегодня — яркий тому пример», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что «дал поручения усилить защиту населения и всех стратегически значимых объектов». По убеждению главы Дагестана, благодаря народному единству и сплочённости будут добиты остатки «спящих» ячеек.

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