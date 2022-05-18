Махачкала, 18 мая 2022, 19:32 — REGNUM Несмотря на проведение 18 мая в Махачкале контртеррористической операции, в результате которой ликвидированы два члена незаконной террористической организации, в республике нет опасности для жителей региона и туристов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам «ядро активного бандподполья на Северном Кавказе» ликвидировано в течение последних десятилетий.
Он также отметил, что «дал поручения усилить защиту населения и всех стратегически значимых объектов». По убеждению главы Дагестана, благодаря народному единству и сплочённости будут добиты остатки «спящих» ячеек.
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