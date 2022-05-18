Вашингтон, , 20:31 — REGNUM США будут сотрудничать с Финляндией и Швецией, помогая отслеживать любые потенциальные угрозы данным странам, пока рассматривается вопрос об их вступлении в НАТО, заявил 18 мая президент США Джо Байден.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Глава Белого дома отметил, что он решительно поддерживает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО, так как это «еще больше укрепит сотрудничество в области обороны и принесет пользу всему Трансатлантическому альянсу», передаёт Reuters.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты «развязывают руки России» тем, что заставляют вступать Швецию и Финляндию в НАТО.

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