Вашингтон, 18 мая, 2022, 20:31 — ИА Регнум. США будут сотрудничать с Финляндией и Швецией, помогая отслеживать любые потенциальные угрозы данным странам, пока рассматривается вопрос об их вступлении в НАТО, заявил 18 мая президент США Джо Байден.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Глава Белого дома отметил, что он решительно поддерживает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО, так как это «еще больше укрепит сотрудничество в области обороны и принесет пользу всему Трансатлантическому альянсу», передаёт Reuters.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты «развязывают руки России» тем, что заставляют вступать Швецию и Финляндию в НАТО.