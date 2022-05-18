Ханты-Мансийск, , 19:27 — REGNUM Врачи из Югры активно подают заявки на включение в ряды добровольцев для исполнения гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, который недавно вернулся из Мариуполя.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

«После возвращения у меня десятки обращений от коллег, готовых в свой отпуск приехать добровольцем на Донбасс и работать врачом, фельдшером, медицинской сестрой. Передаю такие обращения в Гуманитарный Добровольческий корпус — скоординируют, примут в свои ряды!», — отметил Алексей Добровольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе с конца апреля работает Гуманитарный корпус из Югры.

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