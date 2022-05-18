Ханты-Мансийск, 18 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Врачи из Югры активно подают заявки на включение в ряды добровольцев для исполнения гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, который недавно вернулся из Мариуполя.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«После возвращения у меня десятки обращений от коллег, готовых в свой отпуск приехать добровольцем на Донбасс и работать врачом, фельдшером, медицинской сестрой. Передаю такие обращения в Гуманитарный Добровольческий корпус — скоординируют, примут в свои ряды!», — отметил Алексей Добровольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе с конца апреля работает Гуманитарный корпус из Югры.