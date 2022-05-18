Вашингтон, 18 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Американский мультсериал «Рик и Морти» получит спин-офф в виде аниме. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter 18 мая.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Как сообщает источник, режиссёром проекта станет Такаси Сано («Башня Бога»), а производством займётся анимационная студия Telecom Animation Film. Дата выхода спин-оффа не сообщается.

Напомним, что впервые мультсериал «Рик и Морти» был показан в декабре 2013 года. Летом 2021 года состоялся релиз пятого сезона проекта.